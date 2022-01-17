Психологи Карнаух и Перминова дали советы по воспитанию детей

Психологи Елена Перминова и Иван Карнаух дали советы по воспитанию детей.

«Талант применительно к чему-то конкретному можно оценить профессионально. Чтобы не растерять, его стоит развивать. Можно отправлять ребёнка на развивающие занятия — и он правда будет впереди всех сверстников. Только вот лонгитюдные исследования показали, что к 30 годам все эти преимущества уравниваются», — заявила она в беседе с URA.RU.

Как отметила психолог, хорошие навыки у детей не являются показателем гениальности.

Со своей стороны, психолог Иван Карнаух выразил мнение, что самая главная учёба — развитие социального интеллекта, который пригодится гораздо больше, чем профессия.

«Не мешайте детям. Пусть идут туда, куда хотят. Если ребёнок вообще никуда не хочет, его нужно подгонять, чтобы не пришлось с ним нянчиться», — посоветовал он.

Ранее врач-педиатр высшей категории Лина Мурадова в беседе с ФАН рассказала, в чём состоит вред смартфонов и других гаджетов для детей.