В Иркутской области зафиксировали 26 случаев инфицирования «омикроном»

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В Иркутской области к настоящему времени зафиксировано 26 случаев инфцирования омикрон-штаммом коронавируса.
В Иркутской области зафиксировали 26 случаев инфицирования «омикроном»
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом заявили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрия Савиных.

«На 17 января в регионе зарегистрировано 26 случаев COVID-19, вызванных штаммом «омикрон», — сказал Савиных.

Всего в Иркутской области развёрнуто более 4,6  тыс. коек для пациентов с COVID-19, свободно более 30% коек.

Ранее сообщалось, что в Крыму выявили первый случай инфицирования штаммом «омикрон» коронавируса.

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