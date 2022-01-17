В Иркутской области зафиксировали 26 случаев инфицирования «омикроном»
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Об этом заявили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрия Савиных.
«На 17 января в регионе зарегистрировано 26 случаев COVID-19, вызванных штаммом «омикрон», — сказал Савиных.
Всего в Иркутской области развёрнуто более 4,6 тыс. коек для пациентов с COVID-19, свободно более 30% коек.
Ранее сообщалось, что в Крыму выявили первый случай инфицирования штаммом «омикрон» коронавируса.