На западе Москвы автомобиль сбил женщину и ребёнка на пешеходном переходе

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На западе Москвы автомобиль Subaru сбил женщину и её 11-летнюю дочь на пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
На западе Москвы автомобиль сбил женщину и ребёнка на пешеходном переходе
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«На Университетском проспекте водитель автомобиля Subaru совершил наезд на женщину и её 11-летнюю дочь, переходящих  проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.

Женщину госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника, девочку осматривают врачи.

Прокуратура сообщила, что контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в ДТП со скорой на юго-востоке Москвы.

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