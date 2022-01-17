На западе Москвы автомобиль сбил женщину и ребёнка на пешеходном переходе

На западе Москвы автомобиль Subaru сбил женщину и её 11-летнюю дочь на пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«На Университетском проспекте водитель автомобиля Subaru совершил наезд на женщину и её 11-летнюю дочь, переходящих проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.

Женщину госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника, девочку осматривают врачи.

Прокуратура сообщила, что контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в ДТП со скорой на юго-востоке Москвы.