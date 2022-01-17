На западе Москвы автомобиль сбил женщину и ребёнка на пешеходном переходе
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«На Университетском проспекте водитель автомобиля Subaru совершил наезд на женщину и её 11-летнюю дочь, переходящих проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
Женщину госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника, девочку осматривают врачи.
Прокуратура сообщила, что контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали в ДТП со скорой на юго-востоке Москвы.