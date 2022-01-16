В Далласе усилили охрану синагог на фоне захвата заложников в Техасе

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Мэр американского города Даллас (штат Техас) Эрик Джонсон сообщил об усилении нарядов полиции у еврейских религиозных центров в городе из-за захвата заложников в синагоге в Колливилле.

«Полиция Далласа направила дополнительные патрули к синагогам», — сообщает мэр в своём Twitter-аккаунте.

Он подчеркнул, что это делается в соответствии с мерами предосторожности.

Отмечается, что сотрудники правопорядка работают с местными, государственными и федеральными партнёрами в целях отслеживания угроз, связанных с инцидентом в Колливилле.

Ранее неизвестный злоумышленник захватил заложников в синагоге города Колливилль в американском штате Техас.

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