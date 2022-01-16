В Далласе усилили охрану синагог на фоне захвата заложников в Техасе
«Полиция Далласа направила дополнительные патрули к синагогам», — сообщает мэр в своём Twitter-аккаунте.
Он подчеркнул, что это делается в соответствии с мерами предосторожности.
Отмечается, что сотрудники правопорядка работают с местными, государственными и федеральными партнёрами в целях отслеживания угроз, связанных с инцидентом в Колливилле.
Ранее неизвестный злоумышленник захватил заложников в синагоге города Колливилль в американском штате Техас.