В технополисе «Москва» выпустили более 2 млн ПЦР-тестов для выявления COVID-19 в 2021 году

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В технополисе «Москва» выпустили более 2 млн ПЦР-тестов для выявления коронавируса в 2021 году.
В технополисе «Москва» выпустили более 2 млн ПЦР-тестов для выявления COVID-19 в 2021 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Благодаря наработкам в области контрактного производства медизделий специалисты компании в сжатые сроки запустили производство тест-систем в больших объёмах», — заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, предприятие также произвело 7 млн пробирок для транспортировки анализов и 4 млн наборов для их подготовки.

ОЭЗ «Технополис «Москва» состоит из пяти площадок. Одна расположена в Печатниках, ещё четыре — в Зеленограде. Для резидентов предусмотрены особые меры поддержки.

Ранее издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области планируют создать ещё 29 индустриальных парков.

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