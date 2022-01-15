Профессор Вехов напомнил о способах защиты персональных данных

Профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ имени Баумана Виталий Вехов напомнил о способах защиты персональных данных.

«Если человеку часто звонят с рекламой или навязчивыми предложениями, это значит, что он не аккуратен со своими персональными данными. Например, в супермаркетах, когда оформляет скидочные карты», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, при выходе из личного кабинета в браузере нужно стирать пароль либо при входе не ставить галочку «запомнить» и не сохранять ни логин, ни пароль.

«Также стоит очищать журнал браузера. Да, это неудобно, но зато это в какой-то степени спасает вас от мошенников», — отметил эксперт.

Как считает Вехов, не стоит предоставлять свои персональные данные даже в закрытых группах соцсетей.

Кроме того, желательно внимательно читать договоры к банковским и сим-картам, там должно быть указано, какие действия, связанные с картами, совершать нельзя.

Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах.