Профессор Вехов напомнил о способах защиты персональных данных
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«Если человеку часто звонят с рекламой или навязчивыми предложениями, это значит, что он не аккуратен со своими персональными данными. Например, в супермаркетах, когда оформляет скидочные карты», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
По его словам, при выходе из личного кабинета в браузере нужно стирать пароль либо при входе не ставить галочку «запомнить» и не сохранять ни логин, ни пароль.
«Также стоит очищать журнал браузера. Да, это неудобно, но зато это в какой-то степени спасает вас от мошенников», — отметил эксперт.
Как считает Вехов, не стоит предоставлять свои персональные данные даже в закрытых группах соцсетей.
Кроме того, желательно внимательно читать договоры к банковским и сим-картам, там должно быть указано, какие действия, связанные с картами, совершать нельзя.
Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах.