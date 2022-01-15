Очевидцы рассказали подробности о ДТП на Варшавском шоссе

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Водитель легкового автомобиля, попавшего в ДТП на Варшавском шоссе в Москве, рассказал подробности об аварии.
Очевидцы рассказали подробности о ДТП на Варшавском шоссе
  • РИА Новости

«Намерен был повернуть в сторону заправки, включил поворотник, увидел автобус, затормозил. Машину занесло, произошла авария. Машина потеряла управление: я нажимаю на тормоз, а она едет. В итоге произошло столкновение с автобусом», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По словам мужчины, в результате ДТП автобус врезался в столб.

Со своей стороны, один из пассажиров автобуса рассказал, что не получил серьёзных травм и быстро покинул место аварии.

«Я сидел в середине автобуса, как раз перед тем местом, которое полностью вылетело. Ударился о поручень. В целом всё хорошо, только до сих пор все карманы и капюшон в стекле», — сообщил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам пассажира, он видел очень много стекла, которое могло причинить вред здоровью других людей.

«В основном ушибы. Тем, кто стоял, не повезло больше всего, потому что их откинуло и ещё и стеклом обсыпало. Приехали четыре скорые», — добавил он.

Ранее в ГИБДД Москвы заявили о пяти пострадавших в результате ДТП на Варшавском шоссе.

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