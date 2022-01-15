Юрист Гусятникова предупредила о мошеннических схемах с возвратом НДС

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Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова предупредила о мошеннических схемах с возвратом НДС.
Юрист Гусятникова предупредила о мошеннических схемах с возвратом НДС
  • Legion-Media

«Первой и самой распространённой является возврат НДС при экспорте, когда весь исходящий НДС подлежит возмещению, так как входящий отсутствует», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, в таких схемах мошенники могут заявить один товар, а за границу поедет другой. Или сделка происходит между подставными фирмами, а НДС возмещается с несуществующего товара.

Ещё один приём — возврат льготного НДС, когда исходящий налог будет больше, чем входящий.

«Эта схема схожа с предыдущей тем, что товары, возможно, не производились, заключённая сделка является фиктивной», — пояснила она.

Ранее юрист, эксперт по трудовому праву, налоговый консультант компании «Бридж Групп» Валентина Яковлева в беседе с URA.RU дала советы по оформлению налогового вычета.

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