Юрист Гусятникова предупредила о мошеннических схемах с возвратом НДС
- Legion-Media
«Первой и самой распространённой является возврат НДС при экспорте, когда весь исходящий НДС подлежит возмещению, так как входящий отсутствует», — заявила она в беседе с газетой «Известия».
По её словам, в таких схемах мошенники могут заявить один товар, а за границу поедет другой. Или сделка происходит между подставными фирмами, а НДС возмещается с несуществующего товара.
Ещё один приём — возврат льготного НДС, когда исходящий налог будет больше, чем входящий.
«Эта схема схожа с предыдущей тем, что товары, возможно, не производились, заключённая сделка является фиктивной», — пояснила она.
Ранее юрист, эксперт по трудовому праву, налоговый консультант компании «Бридж Групп» Валентина Яковлева в беседе с URA.RU дала советы по оформлению налогового вычета.