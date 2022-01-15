Аэропорт Волгограда временно не принимает самолёты из-за ледяного дождя

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Из-за ледяного дождя аэропорт Волгограда временно не принимает самолёты, заявила пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова.
Аэропорт Волгограда временно не принимает самолёты из-за ледяного дождя
  • РИА Новости

«Низкий коэффициент сцепления на взлётно-посадочной полосе из-за замерзающего дождя стал причиной задержки рейсов в аэропорту», — сказала она в комментарии РИА Новости.

По словам Голодовой, аэродромные службы прикладывают максимум усилий для расчистки полосы и возобновления приёма и отправки самолётов.

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