Аэропорт Волгограда временно не принимает самолёты из-за ледяного дождя
- РИА Новости
«Низкий коэффициент сцепления на взлётно-посадочной полосе из-за замерзающего дождя стал причиной задержки рейсов в аэропорту», — сказала она в комментарии РИА Новости.
По словам Голодовой, аэродромные службы прикладывают максимум усилий для расчистки полосы и возобновления приёма и отправки самолётов.
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