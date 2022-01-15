ТАСС: в ДТП с автобусом в Москве пострадали 11 человек

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В Москве при столкновении легковой машины с автобусом пострадали 11 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. ДТП произошло на Варшавском шоссе.
ТАСС: в ДТП с автобусом в Москве пострадали 11 человек
  • РИА Новости

«На Варшавском шоссе в районе дома 190 произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. В результате, предварительно, 11 пострадавших, среди них двое детей», — сказали агентству.

На месте находятся восемь автомобилей скорой помощи, ожидается прибытие ещё двух, добавил собеседник.

«Движение автотранспорта перекрыто по трём полосам в сторону Москвы», — сказал он.

14 января сообщалось, что семь машин попали в ДТП на Дмитровском шоссе в Москве.

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