ТАСС: в ДТП с автобусом в Москве пострадали 11 человек
- РИА Новости
«На Варшавском шоссе в районе дома 190 произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. В результате, предварительно, 11 пострадавших, среди них двое детей», — сказали агентству.
На месте находятся восемь автомобилей скорой помощи, ожидается прибытие ещё двух, добавил собеседник.
«Движение автотранспорта перекрыто по трём полосам в сторону Москвы», — сказал он.
14 января сообщалось, что семь машин попали в ДТП на Дмитровском шоссе в Москве.