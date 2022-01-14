В «Автостате» назвали лидеров продаж новых автомобилей на европейском рынке в 2021 году
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Второе место по продажам занимает Франция. Там реализовано 1 659 018 автомобилей (+0,5%).
На третьей строчке оказалась Великобритания — 1 647 181 машина (+1%).
Россия заняла четвёртое место. По предварительной оценке, продажи легковых автомобилей в 2021 году превысили 1,5 млн единиц (без учёта LCV).
Замыкает топ-5 Италия — 1 456 212 машин (+5,4%).
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