В «Автостате» назвали лидеров продаж новых автомобилей на европейском рынке в 2021 году

Лидером продаж новых автомобилей на европейском рынке в 2021 году стала Германия, где продали 2 622 132 машины. При этом это число на 10,1% меньше по сравнению с 2020-м.

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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат». Второе место по продажам занимает Франция. Там реализовано 1 659 018 автомобилей (+0,5%). На третьей строчке оказалась Великобритания — 1 647 181 машина (+1%). Россия заняла четвёртое место. По предварительной оценке, продажи легковых автомобилей в 2021 году превысили 1,5 млн единиц (без учёта LCV). Замыкает топ-5 Италия — 1 456 212 машин (+5,4%). Ранее автоэксперт Дмитрий Серов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах электрического транспорта в России.