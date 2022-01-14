В Подмосковье зарегистрировали 73,8 тысячи преступлений в 2021 году

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В Московской области зарегистрировали 73,8 тыс. преступлений в 2021 году.
В Подмосковье зарегистрировали 73,8 тысячи преступлений в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Главного управления региональной безопасности.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число квартирных краж сократилось на 31,1%, краж транспортных средств — на 31,6%, количество преступлений в общественных местах уменьшилось на 14%, число грабежей — на 14,9%», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что незаконный оборот наркотиков в регионе сократился на 11,6%, а количество преступлений, совершённых несовершеннолетними, снизилось на 4,3%.

Вместе с тем отмечен рост числа мошеннических операций на 12,4%, убийств — на 6,8%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «360» заявил об эффективности системы видеонаблюдения «Безопасный регион».

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