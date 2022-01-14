В РЭО объяснили необходимость запрета пластиковых бутылок кислотного цвета

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Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев объяснил необходимость запрета пластиковых бутылок кислотного цвета.
В РЭО объяснили необходимость запрета пластиковых бутылок кислотного цвета
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Об этом сообщает телеканал «360».

По его словам, из-за низкой отбираемости одноразовых предметов и проблем со сбором больших партий отдельных видов отходов, в том числе бутылок кислотного цвета, следует запретить такие товары и упаковку.

«Играет роль даже цвет упаковки. Редкие пластиковые бутылки кислотных или чёрного цветов выделяются на полке, но чтобы их переработать, нужно собрать партию — 1 т бутылок, а это более 30 тыс. единиц. Это нереально», — заявил Буцаев.

В связи с этим в России готовятся запретить одноразовый пластик. РЭО уже подготовил перечень из 28 наименований, а региональные операторы подтвердили, что 27 из них невозможно отправить на переработку, так как на сортировочных линиях они не отбираются вообще и идут на полигон.

Список включает одноразовую посуду, дойпаки, мелкие предметы, например ватные палочки, саше-пакеты. Перечень уже изучают в Минпромторге.

Как отметил Буцаев, в России ежегодно образуется около 60 млн т твёрдых коммунальных отходов, причём треть из них — это именно одноразовый пластик и упаковка.

«Естественно, к подобным запретам нужно подходить поэтапно, чтобы избежать эффекта шока на рынке. Поэтому и предлагается начать запрет именно с одноразовой пластиковой посуды — её легко можно заменить на многоразовую или на ту же одноразовую посуду, но из растительного сырья. Она сможет пойти на компост», — добавил гендиректор РЭО.

Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что в Архангельской области построят три предприятия по сортировке ТКО.

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