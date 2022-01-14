В РЭО объяснили необходимость запрета пластиковых бутылок кислотного цвета

Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев объяснил необходимость запрета пластиковых бутылок кислотного цвета.

Об этом сообщает телеканал «360».

По его словам, из-за низкой отбираемости одноразовых предметов и проблем со сбором больших партий отдельных видов отходов, в том числе бутылок кислотного цвета, следует запретить такие товары и упаковку.

«Играет роль даже цвет упаковки. Редкие пластиковые бутылки кислотных или чёрного цветов выделяются на полке, но чтобы их переработать, нужно собрать партию — 1 т бутылок, а это более 30 тыс. единиц. Это нереально», — заявил Буцаев.

В связи с этим в России готовятся запретить одноразовый пластик. РЭО уже подготовил перечень из 28 наименований, а региональные операторы подтвердили, что 27 из них невозможно отправить на переработку, так как на сортировочных линиях они не отбираются вообще и идут на полигон.

Список включает одноразовую посуду, дойпаки, мелкие предметы, например ватные палочки, саше-пакеты. Перечень уже изучают в Минпромторге.

Как отметил Буцаев, в России ежегодно образуется около 60 млн т твёрдых коммунальных отходов, причём треть из них — это именно одноразовый пластик и упаковка.

«Естественно, к подобным запретам нужно подходить поэтапно, чтобы избежать эффекта шока на рынке. Поэтому и предлагается начать запрет именно с одноразовой пластиковой посуды — её легко можно заменить на многоразовую или на ту же одноразовую посуду, но из растительного сырья. Она сможет пойти на компост», — добавил гендиректор РЭО.

Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что в Архангельской области построят три предприятия по сортировке ТКО.