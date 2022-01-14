Москва заключила первое ГЧП-соглашение по переработке списанной техники

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Москва заключила первый договор о государственно-частном партнёрстве в сфере экологии.
Москва заключила первое ГЧП-соглашение по переработке списанной техники
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Проект предполагает сбор и обработку вышедшего из строя электронного и электрического оборудования для его последующей утилизации. Это позволит городу существенно сократить расходы, а предприятию максимально использовать свои мощности, развивать своё производство», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Инициатива поступила в столичное правительство в начале 2021 года. Частная компания предложила осуществлять полный цикл сбора и переработки оборудования. Инвестор организует пункты сбора техники, а вторсырьё будет отправляться на собственные заводы компании.

Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что в Архангельской области построят три предприятия по сортировке ТКО.

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