IT-эксперты предупредили о новых схемах мошенничества в России

Эксперты в сфере IT предупредили о новых схемах мошенничества в России.

В беседе с газетой «Известия» руководитель направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Пётр Куценко заявил, что можно говорить об эволюции старых способов обмана. Например, если раньше в основном использовались поддельные интернет-ресурсы, имитирующие официальные страницы известных брендов, то в конце 2021 года появились фейковые мобильные приложения.

Также на смену телефонному мошенничеству пришло более активное использование мессенджеров для общения с потенциальными жертвами.

Как напомнил Куценко, перед Новым годом мошенники традиционно предлагали принять участие в разных акциях на «фантастических» условиях, обещали большие скидки от знаменитых марок. Кроме того, злоумышленники продолжают продавать поддельные QR-коды.

Со своей стороны, руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев отметил, что одна из новых фишинговых схем связана с обещанием выплат за трудовой стаж.

«Получила развитие многоступенчатая схема, направленная в основном на социально незащищённых людей: мошенники внушают жертве то, что на её имя кто-то взял кредит, поэтому для решения проблемы нужно самому взять кредит и перечислить деньги на определённый счёт», — сообщил он.

По его словам, в последнее время злоумышленники начали более активно использовать возможности машинного обучения и современных речевых технологий.

Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах.