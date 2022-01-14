СК завершил расследование дела о создании сервиса заказных убийств в даркнете

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о создании в даркнете сервиса для заказов убийств и нападений на граждан. Об этом сообщил RT Сергей Ларионов, адвокат 39-летнего жителя Ижевска Сергея Магданова.
СК завершил расследование дела о создании сервиса заказных убийств в даркнете
  • РИА Новости

«Расследование завершено, и мы уже начали знакомиться с материалами дела, которое насчитывает 40 томов. Пока нам следствие предоставило только первый том дела», — сказал он.

Защитник отметил, что позиция его доверителя неизменна — он считает все обвинения ошибкой и настаивает на своей непричастности к преступлениям.

Ранее RT сообщил, что Магданова задержали 9 сентября. По версии СК, на одном из интернет-форумов в даркнете он предлагал услуги по организации убийств и нападений на граждан. А после получения заказа также через даркнет подыскивал исполнителей для сбора информации о жертве и совершения преступления.

Выйти на Магданова удалось в ходе расследования убийства наркодилера Кузьмы Казазаева и его жены Екатерины. Супруги были убиты летом 2020 года во Владимирской области.

По словам источника RT в правоохранительных органах, на допросах они заявили, что получили заказ на форуме в даркнете от неизвестного им человека под ником Корыто.

В сетевом архиве сохранились объявления сервиса «Корыто» о наборе «мордоворотов» для силовых акций.

Подробнее — в материале RT.

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