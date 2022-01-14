В Севастополе произошло ДТП с участием 14 автомобилей
- РИА Новости
«В Севастополе на 262-м километре ФАД А-291 «Таврида» произошло ДТП с участием грузового и 13 легковых автомобилей, пострадали три человека (проходят лечение амбулаторно)», — сообщил собеседник агентства.
По его словам, движение из-за аварии перекрывать не стали.
На прошлой неделе в результате столкновения частного микроавтобуса и легкового автомобиля в горной местности в Якутии пострадали 11 человек.
ДТП произошло на 155-м км федеральной автодороги А331 «Вилюй».