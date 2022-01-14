В Севастополе произошло ДТП с участием 14 автомобилей

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В ДТП с участием 14 автомобилей в Севастополе пострадали три человека, заявил РИА Новости представитель экстренных служб.
В Севастополе произошло ДТП с участием 14 автомобилей
  • РИА Новости

«В Севастополе на 262-м километре ФАД А-291 «Таврида» произошло ДТП с участием грузового и 13 легковых автомобилей, пострадали три человека (проходят лечение амбулаторно)», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, движение из-за аварии перекрывать не стали.

На прошлой неделе в результате столкновения частного микроавтобуса и легкового автомобиля в горной местности в Якутии пострадали 11 человек.

ДТП произошло на 155-м км федеральной автодороги А331 «Вилюй».

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