Производство тяжёлых ракет-носителей «Протон-М» завершится в России в 2022 году

Производство тяжёлых ракет-носителей «Протон-М» завершится в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе центра им. М.В. Хруничева.

«В настоящее время изготовлено и находится на хранении на московской производственной площадке центра Хруничева и космодроме Байконур десять ракет-носителей «Протон-М», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, в процессе изготовления находятся четыре ракеты, планируемый срок завершения — 2022 год.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2022 году с космодрома Восточный запланировано пять запусков ракеты «Союз».