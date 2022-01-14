Производство тяжёлых ракет-носителей «Протон-М» завершится в России в 2022 году
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«В настоящее время изготовлено и находится на хранении на московской производственной площадке центра Хруничева и космодроме Байконур десять ракет-носителей «Протон-М», — приводит ТАСС сообщение.
Как уточняется, в процессе изготовления находятся четыре ракеты, планируемый срок завершения — 2022 год.
Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2022 году с космодрома Восточный запланировано пять запусков ракеты «Союз».