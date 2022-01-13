Психолог Попова рассказала, в каком возрасте детям можно начинать использовать смартфоны

Клинический психолог, психотерапевт сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.Online Елена Попова рассказала, в каком возрасте детям можно начинать использовать смартфоны.

«До 7—8 лет игровая деятельность для ребёнка ведущая, не стоит переносить её в виртуальный мир», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Попова, в таком возрасте лучше сохранить живое пространство, чтобы ребёнок был в движении.

По словам психолога, современные дети могут самостоятельно пользоваться смартфоном или планшетом с двух лет. Она напомнила, что нейрофизиологи советуют регулировать этот процесс и разрешать пользоваться гаджетами не более 30—40 минут в день.

«Чтобы не утонуть в виртуальном мире, ребёнок должен иметь возможность реализовывать свои потребности и потенциал в реальном, а это значит — заниматься чем-то действительно интересным для него», — пояснила Попова.

Ранее врач-педиатр высшей категории Лина Мурадова в беседе с ФАН рассказала, в чём состоит вред смартфонов и других гаджетов для детей.