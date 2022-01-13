Специалист Лебедев спрогнозировал ситуацию на рынке страхования в 2022 году

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Основатель проекта «Calmins.com — Обдуманное страхование» Денис Лебедев спрогнозировал ситуацию на рынке страхования в 2022 году.
Специалист Лебедев спрогнозировал ситуацию на рынке страхования в 2022 году
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«Рост рынков в целом по России достаточно высокий. Можно сказать, что за последние лет пять похожего не было. Драйвером является страхование жизни, в первую очередь кредитное страхование от несчастных случаев. Этому способствовала выдача кредитов без залога», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, на этом фоне развивается кредитное страхование жизни, ипотечное страхование жизни и здоровья, страхование от несчастных случаев, то есть всё, что связано с банковским каналом.

Как считает Лебедев, дальше на рынке будет другой тренд и не исключено, что рост замедлится.

«В целом рост должен составить, по мнению аналитиков, 5—7%. Чуть быстрее будет расти рынок страхования жизни — более 10%. Основными драйверами пока также будут страхование от несчастных случаев, кредитное страхование», — пояснил он.

Ранее глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс в интервью «Известиям» заявил, что рынок страхования может вырасти на 5—8% в 2022 году, если макроэкономическая стабильность сохранится, а восстановительный рост продолжится.

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