В России заблокировали более 2 тысяч поддельных сайтов банков за 11 месяцев

В России за 11 месяцев 2021 года Центробанк заблокировал 2060 поддельных сайтов банков. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Банка России.

«Лжебанки представляют опасность не только для граждан, которые могут передать злоумышленникам свои персональные и банковские данные, но и наносят репутационный ущерб финансовым организациям», — рассказали в Центробанке.

В ЦБ также напомнили, что с 1 декабря 2021 года в России фишинговые интернет-ресурсы начали блокировать во внесудебном порядке по инициативе Банка России.

Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах.