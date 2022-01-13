В России заблокировали более 2 тысяч поддельных сайтов банков за 11 месяцев
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«Лжебанки представляют опасность не только для граждан, которые могут передать злоумышленникам свои персональные и банковские данные, но и наносят репутационный ущерб финансовым организациям», — рассказали в Центробанке.
В ЦБ также напомнили, что с 1 декабря 2021 года в России фишинговые интернет-ресурсы начали блокировать во внесудебном порядке по инициативе Банка России.
Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах.