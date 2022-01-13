В России заблокировали более 2 тысяч поддельных сайтов банков за 11 месяцев

Короткая ссылка
В России за 11 месяцев 2021 года Центробанк заблокировал 2060 поддельных сайтов банков. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Банка России.
В России заблокировали более 2 тысяч поддельных сайтов банков за 11 месяцев
  • Gettyimages.ru

«Лжебанки представляют опасность не только для граждан, которые могут передать злоумышленникам свои персональные и банковские данные, но и наносят репутационный ущерб финансовым организациям», — рассказали в Центробанке.

В ЦБ также напомнили, что с 1 декабря 2021 года в России фишинговые интернет-ресурсы начали блокировать во внесудебном порядке по инициативе Банка России.

Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить