Сообщения о массовых «минированиях» в Свердловской области поступали из-за рубежа

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Сообщения о массовых «минированиях» образовательных учреждений и организаций в Свердловской области 12 января поступали из-за рубежа. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Сообщения о массовых «минированиях» в Свердловской области поступали из-за рубежа
  • Legion-Media

По данным управления ФСБ, действия злоумышленников были направлены на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе путём создания панических настроений в обществе. Также злоумышленники планировали отвлечь правоохранительные органы и экстренные службы. Отмечается, что это в совокупности нанесло значительный экономический ущерб. 

В управлении добавили, что каждое подобное сообщение о планируемых терактах проверяют сотрудники УФСБ совместно с полицией и спецслужбами.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге эвакуировали людей более чем из 150 школ из-за сообщений о минировании.

Как сообщало URA.RU, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку после сообщений о минировании школ в Екатеринбурге.

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