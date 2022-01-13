В Татарстане возбудили уголовное дело об истязании несовершеннолетнего

В Татарстане в отношении 38-летнего жителя возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на старшего помощника СУ СК России по региону Андрея Шептицкого.

По данным следствия, в 2021 году подозреваемый без причины избивал своего сына 2009 года рождения.

Мать и дедушка ребёнка обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Как ранее сообщало URA.RU, челябинская прокуратура организовала проверку сообщений о поступлении в больницу избитого младенца.