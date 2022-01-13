В Татарстане возбудили уголовное дело об истязании несовершеннолетнего

Короткая ссылка
В Татарстане в отношении 38-летнего жителя возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего.
В Татарстане возбудили уголовное дело об истязании несовершеннолетнего
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на старшего помощника СУ СК России по региону Андрея Шептицкого.

По данным следствия, в 2021 году подозреваемый без причины избивал своего сына 2009 года рождения.

Мать и дедушка ребёнка обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Как ранее сообщало URA.RU, челябинская прокуратура организовала проверку сообщений о поступлении в больницу избитого младенца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить