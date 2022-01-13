В Татарстане возбудили уголовное дело об истязании несовершеннолетнего
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на старшего помощника СУ СК России по региону Андрея Шептицкого.
По данным следствия, в 2021 году подозреваемый без причины избивал своего сына 2009 года рождения.
Мать и дедушка ребёнка обратились с заявлением в правоохранительные органы.
Как ранее сообщало URA.RU, челябинская прокуратура организовала проверку сообщений о поступлении в больницу избитого младенца.