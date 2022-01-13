Прокуратура организовала проверку по факту ухода ребёнка из детского сада в Дмитрове
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья воспитанников. По результатам проверки при наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении прокуратуры.
Шестилетний ребёнок самостоятельно вернулся домой из детского сада 12 января.
Как ранее сообщало URA.RU, в Курганской области организовали проверку сообщения о высадке мальчика из автобуса в поле в морозную погоду.