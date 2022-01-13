Прокуратура организовала проверку по факту ухода ребёнка из детского сада в Дмитрове

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Прокуратура начала проверку сообщений об уходе шестилетнего мальчика из детского сада в подмосковном Дмитрове.
Прокуратура организовала проверку по факту ухода ребёнка из детского сада в Дмитрове
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья воспитанников. По результатам проверки при наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении прокуратуры.

Шестилетний ребёнок самостоятельно вернулся домой из детского сада 12 января.

Как ранее сообщало URA.RU, в Курганской области организовали проверку сообщения о высадке мальчика из автобуса в поле в морозную погоду.

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