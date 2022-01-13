В Забайкальском крае прошли учения авиации ВВО

В Забайкальском крае прошли учения авиационных соединений Восточного военного округа (ВВО).

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ отработали бомбардировку и ликвидировали военную технику условного противника.

Перед полётами лётчики провели тренировку на земле. Они также выполнили разведку местности, отработали элементы сложного и группового пилотажа.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что новейший корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов» прибыл в Севастополь. Он завершил межфлотский переход с Балтийского флота.