Автоэксперт Канаев дал советы по снижению расхода бензина зимой

Короткая ссылка
Автоэксперт, директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев дал советы по снижению расхода бензина зимой.
Автоэксперт Канаев дал советы по снижению расхода бензина зимой
  • Gettyimages.ru

«В мороз нужно смотреть, накачаны ли шины. Они приводят к увеличенному расходу. Многие автомобилисты ленятся проверять уровень подкачки и начинают экономить на печках, подогревах, вентиляторах и прочем, что бессмысленно», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, на длинных расстояниях на расход может повлиять низкий уровень масла.

«С мотором ничего не случится до поры до времени, но ему нужно, чтобы скользящий момент был на уровне, тогда и расход будет минимальным», — пояснил Канаев.

Он также порекомендовал не экономить на использовании подогревов и систем мультимедиа, так как генератор автомобиля вырабатывает достаточное количество энергии для таких функций.

Ранее председатель Союза автошкол Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Сальников в беседе с «Невскими новостями» рассказал, как прогревать машину в морозную погоду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить