Автоэксперт Канаев дал советы по снижению расхода бензина зимой

Автоэксперт, директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев дал советы по снижению расхода бензина зимой.

«В мороз нужно смотреть, накачаны ли шины. Они приводят к увеличенному расходу. Многие автомобилисты ленятся проверять уровень подкачки и начинают экономить на печках, подогревах, вентиляторах и прочем, что бессмысленно», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, на длинных расстояниях на расход может повлиять низкий уровень масла.

«С мотором ничего не случится до поры до времени, но ему нужно, чтобы скользящий момент был на уровне, тогда и расход будет минимальным», — пояснил Канаев.

Он также порекомендовал не экономить на использовании подогревов и систем мультимедиа, так как генератор автомобиля вырабатывает достаточное количество энергии для таких функций.

Ранее председатель Союза автошкол Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Сальников в беседе с «Невскими новостями» рассказал, как прогревать машину в морозную погоду.