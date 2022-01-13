СМИ: В жилом доме в центре Москвы нашли авиабомбу времён войны

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В одном из жилых домов столицы в Малом Власьевском переулке обнаружили авиабомбу времён Великой Отечественной войны.
СМИ: В жилом доме в центре Москвы нашли авиабомбу времён войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источник.

Как уточняется, боеприпас обнаружил мужчина, который приехал разобрать вещи в квартире, доставшейся ему в наследство.

Найдя бомбу, он вызвал сотрудников МЧС. В настоящее время в здании работают сапёры.

Данных об эвакуации жильцов из здания пока не поступало.

В октябре 2021 года RIA56 сообщало, что в Оренбургской области взрывотехники ОМОН Росгвардии утилизировали снаряд времён Гражданской войны.

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