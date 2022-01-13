СМИ: В жилом доме в центре Москвы нашли авиабомбу времён войны
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источник.
Как уточняется, боеприпас обнаружил мужчина, который приехал разобрать вещи в квартире, доставшейся ему в наследство.
Найдя бомбу, он вызвал сотрудников МЧС. В настоящее время в здании работают сапёры.
Данных об эвакуации жильцов из здания пока не поступало.
В октябре 2021 года RIA56 сообщало, что в Оренбургской области взрывотехники ОМОН Росгвардии утилизировали снаряд времён Гражданской войны.