В Москве за сутки выявлен максимум с 11 ноября случаев коронавируса

Более 5,4 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки.

Это следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По информации штаба, за сутки в Москве выявили 5490 больных COVID-19. Данный показатель является максимумом с 11 ноября.

Днём ранее сообщалось о 4008 случаях инфицирования.

Ранее, как сообщало ФАН, врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко во время выступления на пресс-конференции в медиацентре «Патриот» назвал пандемию проверкой систем здравоохранения во всём мире.