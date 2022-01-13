В Москве за сутки выявлен максимум с 11 ноября случаев коронавируса

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Более 5,4 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки.
В Москве за сутки выявлен максимум с 11 ноября случаев коронавируса
  • AP

Это следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По информации штаба, за сутки в Москве выявили 5490 больных COVID-19. Данный показатель является максимумом с 11 ноября.

Днём ранее сообщалось о 4008 случаях инфицирования.

Ранее, как сообщало ФАН, врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко во время выступления на пресс-конференции в медиацентре «Патриот» назвал пандемию проверкой систем здравоохранения во всём мире.

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