В Москве за сутки выявлен максимум с 11 ноября случаев коронавируса
- AP
Это следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.
По информации штаба, за сутки в Москве выявили 5490 больных COVID-19. Данный показатель является максимумом с 11 ноября.
Днём ранее сообщалось о 4008 случаях инфицирования.
Ранее, как сообщало ФАН, врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко во время выступления на пресс-конференции в медиацентре «Патриот» назвал пандемию проверкой систем здравоохранения во всём мире.