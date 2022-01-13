Премьер Мишустин заявил, что пандемия коронавируса может быть не последней

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что пандемия коронавируса может оказаться не последней.

Об этом он сказал в видеоприветствии участникам восьмого Гайдаровского форума.

«Многие специалисты предупреждают: эта пандемия может оказаться не последней. И мы должны быть к этому готовы», — сказал Мишустин.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что этот год может стать финальным для пандемии: когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, всё будет зависеть только от поведения населения.