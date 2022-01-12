Автоэксперт Моржаретто прокомментировал динамику продаж премиальных автомобилей в 2021 году

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Партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто прокомментировал динамику продаж премиальных марок автомобилей в 2021 году.
Автоэксперт Моржаретто прокомментировал динамику продаж премиальных автомобилей в 2021 году
  • AP
  • © David Zalubowski

«Год был действительно странным, но на продажи автомобилей повлияли два важных момента. Во-первых, нехватка автомобилей. Она нарастала в течение года, и автомобили становились всё в большем дефиците. Некоторые премиальные автобренды ещё летом прошлого года принимали заказы на 2023 год», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, на фоне дефицита произошёл существенный рост цен на машины, многие поспешили купить автомобили, пока цены не выросли ещё больше.

Вторым фактором, оказавшим влияние на рост продаж, стала покупка машин как ценного вложения средств, считает Моржаретто.

Он добавил, что у премиальных брендов продажи ежегодно находятся на одном уровне или показывают рост независимо от колебаний рынка.

Ранее автоэксперт Дмитрий Серов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах электрического транспорта в России.

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