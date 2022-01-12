Краснодарский аэропорт временно приостановил работу из-за снегопада
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
Об этом сообщает портал «Юга.ру».
«В связи с усилением снегопада в районе аэропорта, налипанием снега, ухудшением видимости и необходимостью расчистки взлётно-посадочной полосы аэропорт Краснодара закрыт до 01:00», — заявили в пресс-службе аэропорта.
Там отметили, что на вылет задержано 13 рейсов.
Пять рейсов, направлявшихся в Краснодар, перевели на запасные аэродромы.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае действуют четыре экстренных предупреждения, связанных с сильными дождями и снегопадами, вероятностью схода лавин и подъёмом уровня воды в реках до опасных значений.
ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии предупредили о морозах до -28 ˚С.