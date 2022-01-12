Краснодарский аэропорт временно приостановил работу из-за снегопада

Краснодарский аэропорт приостановил работу до 01:00 из-за сложных погодных условий.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

«В связи с усилением снегопада в районе аэропорта, налипанием снега, ухудшением видимости и необходимостью расчистки взлётно-посадочной полосы аэропорт Краснодара закрыт до 01:00», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Там отметили, что на вылет задержано 13 рейсов.

Пять рейсов, направлявшихся в Краснодар, перевели на запасные аэродромы.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае действуют четыре экстренных предупреждения, связанных с сильными дождями и снегопадами, вероятностью схода лавин и подъёмом уровня воды в реках до опасных значений.

ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии предупредили о морозах до -28 ˚С.