Власти Тверской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны со 101-летием

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Татьяну Прибавченкову со 101-летием.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Ваш труд стал частью общего вклада нашего народа в Великую Победу, в восстановление страны, в сохранение выдающихся традиций Верхневолжья», — заявил глава региона.

Прибавченкова родилась в деревне Хмелёвка Нелидовского района. В 1933—1984 годах работала в совхозе «Смольниковский».

Ранее телеканал «360» сообщал, что военнослужащие отдельного гвардейского соединения спецназначения ВДВ поздравили 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Алексеева, живущего в Одинцовском городском округе Московской области, с Новым годом.