В Кировской области рассказали о порядке выдачи ряда социальных выплат в 2022 году
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на Центр управления регионом.
Изменения коснутся неработающих граждан с детьми; инвалидов и детей-инвалидов, имеющих транспортные средства по медицинским показаниям; реабилитированных кировчан; военнослужащих и членов их семей, которые получают пенсии через ПФР.
Для тех, кто уже получает выплаты, переоформление будет выполнено в автоматическом режиме.
Если пособия ещё не оформлены, то обращаться за ними необходимо в клиентские службы отделений ПФР в районах области.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области более 150 млн рублей направят на соцвыплаты многодетным семьям.