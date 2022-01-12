В Кировской области рассказали о порядке выдачи ряда социальных выплат в 2022 году

С 2022 года жители Кировской области начнут получать ряд социальных выплат не от управления соцзащиты, а от ПФР.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на Центр управления регионом.

Изменения коснутся неработающих граждан с детьми; инвалидов и детей-инвалидов, имеющих транспортные средства по медицинским показаниям; реабилитированных кировчан; военнослужащих и членов их семей, которые получают пенсии через ПФР.

Для тех, кто уже получает выплаты, переоформление будет выполнено в автоматическом режиме.

Если пособия ещё не оформлены, то обращаться за ними необходимо в клиентские службы отделений ПФР в районах области.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области более 150 млн рублей направят на соцвыплаты многодетным семьям.