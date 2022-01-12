В Кировской области рассказали о порядке выдачи ряда социальных выплат в 2022 году

Короткая ссылка
С 2022 года жители Кировской области начнут получать ряд социальных выплат не от управления соцзащиты, а от ПФР.
В Кировской области рассказали о порядке выдачи ряда социальных выплат в 2022 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на Центр управления регионом.

Изменения коснутся неработающих граждан с детьми; инвалидов и детей-инвалидов, имеющих транспортные средства по медицинским показаниям; реабилитированных кировчан; военнослужащих и членов их семей, которые получают пенсии через ПФР.

Для тех, кто уже получает выплаты, переоформление будет выполнено в автоматическом режиме.

Если пособия ещё не оформлены, то обращаться за ними необходимо в клиентские службы отделений ПФР в районах области.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области более 150 млн рублей направят на соцвыплаты многодетным семьям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить