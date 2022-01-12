Казанский метрополитен перевёз 27,7 млн пассажиров в 2021 году
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Telegram-канал МУП «Метроэлектротранс».
Также отмечается, что в прошлом году на станциях метро улучшили освещённость платформ и вестибюлей, восстановили архитектурную подсветку панно на станциях «Площадь им. Г. Тукая» и «Кремлёвская». Помимо этого, специалисты провели косметический ремонт сходов.
Ранее НСН сообщала, что в Москве утвердили проект благоустройства территории у станции МЦД-2 «Марьина Роща».