Жители Татарстана подали 13,7 млн заявлений через портал госуслуг в 2021 году

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Жители Татарстана подали 13,7 млн заявлений через региональный портал госуслуг в 2021 году.
Жители Татарстана подали 13,7 млн заявлений через портал госуслуг в 2021 году
  • Legion-Media

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального Минцифры.

Среди наиболее популярных услуг — запись на приём к врачу, назначение ежемесячного пособия на детей, компенсация части родительской платы за детсады.

На данный момент на портале доступно 139 услуг, из них 111 являются социально значимыми.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области квалификацию повысили более 6 тыс. сотрудников МФЦ с начала года. Они прошли обучение по работе с новыми госуслугами и обслуживанию посетителей.

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