Обманутым дольщикам в Подмосковье начнут оказывать бесплатную юрпомощь с 1 апреля
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Об этом в беседе с телеканалом «360» заявил прокурор региона Сергей Забатурин.
«Люди будут понимать чётко, как, где, в какие сроки будут реализованы их права», — сказал он.
Ещё один законопроект, который прокуратура внесла в Мособлдуму, получил в 2021 году поддержку областного правительства. Документ связан со льготами для организаций, которые достраивают брошенные объекты.
«Это серьёзный компенсационный механизм для тех организаций, которые вступают в эту процедуру и занимаются достройкой проблемных объектов. И помогают нам тем самым решить проблему обманутых дольщиков», — отметил Забатурин.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области восстановили права 20,1 тыс. обманутых дольщиков в 2021 году.