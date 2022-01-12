Обманутым дольщикам в Подмосковье начнут оказывать бесплатную юрпомощь с 1 апреля

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Обманутым дольщикам в Московской области начнут оказывать бесплатную юридическую помощь с 1 апреля 2022 года.
Обманутым дольщикам в Подмосковье начнут оказывать бесплатную юрпомощь с 1 апреля
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Об этом в беседе с телеканалом «360» заявил прокурор региона Сергей Забатурин.

«Люди будут понимать чётко, как, где, в какие сроки будут реализованы их права», — сказал он.

Ещё один законопроект, который прокуратура внесла в Мособлдуму, получил в 2021 году поддержку областного правительства. Документ связан со льготами для организаций, которые достраивают брошенные объекты.

«Это серьёзный компенсационный механизм для тех организаций, которые вступают в эту процедуру и занимаются достройкой проблемных объектов. И помогают нам тем самым решить проблему обманутых дольщиков», — отметил Забатурин.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области восстановили права 20,1 тыс. обманутых дольщиков в 2021 году.

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