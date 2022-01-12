Прокурор Подмосковья Забатурин рассказал, как общаться с телефонными мошенниками

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Прокурор Московской области Сергей Забатурин рассказал, как общаться с телефонными мошенниками.
Прокурор Подмосковья Забатурин рассказал, как общаться с телефонными мошенниками
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«Не идите на поводу у телефонных мошенников. Правоохранительная система, конечно же, реагирует на подобные преступления, но если вы сами будете внимательны, предусмотрительны, будете думать о безопасности своей собственной, в том числе финансовой, то, конечно, нам будет легче работать», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Как отметил Забатурин, нередко злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности банков и сообщают о якобы предпринятой попытке оформить на человека какой-то кредит. Звонящий также может представиться сотрудником правоохранительных органов.

«Нужно быть менее доверчивым в подобных вопросах, более осторожным и, может быть, по-хорошему наглым. Не бояться задавать те вопросы, которых мошенники не ждут», — посоветовал прокурор.

Он напомнил, что используемый мошенниками метод социальной инженерии основан на психологии.

Ранее специалист Пётр Куценко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал способы определить поддельный веб-сайт.

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