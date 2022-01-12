Три человека скончались после пожара в ковидной больнице в Красноярске
- Legion-Media
Как передаёт ТАСС, 12 января в Министерстве здравоохранения Красноярского края сообщили, что скончались ещё двое пострадавших при пожаре.
Во вторник, 11 января, сообщалось о смерти одной из пострадавших.
Таким образом, общее число погибших возросло до трёх.
29 декабря произошёл пожар в красноярской ковидной больнице. Сообщалось, что пострадали пять человек, более 100 пациентов были эвакуированы.
Пожар был ликвидирован.