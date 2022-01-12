Три человека скончались после пожара в ковидной больнице в Красноярске

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Три человека скончались в результате пожара в красноярской больнице №20, где проходят лечение пациенты с коронавирусом.
Три человека скончались после пожара в ковидной больнице в Красноярске
  • Legion-Media

Как передаёт ТАСС, 12 января в Министерстве здравоохранения Красноярского края сообщили, что скончались ещё двое пострадавших при пожаре.

Во вторник, 11 января, сообщалось о смерти одной из пострадавших.

Таким образом, общее число погибших возросло до трёх.

29 декабря произошёл пожар в красноярской ковидной больнице. Сообщалось, что пострадали пять человек, более 100 пациентов были эвакуированы.

Пожар был ликвидирован.

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