В транспортной прокуратуре Петербурга рассказали о наиболее частых нарушениях в 2021 году

Санкт-Петербургский транспортный прокурор Денис Шевченко рассказал о наиболее частых нарушениях в 2021 году.

«В прошлом году около полутора тысяч нарушений выявлено только на объектах транспорта. Железнодорожный — 668, водный — 428, воздушный — 314. Более 250 виновных должностных лиц привлечены к дисциплиной ответственности», — цитирует прокурора «Петербургский дневник».

Как отметил Шевченко, если сравнивать с предыдущими годами, то можно отметить некоторое снижение числа нарушений.

По словам прокурора, чаще всего причиной нарушений является непроведение своевременного ремонта или техобслуживания объектов транспортной инфраструктуры, непринятие своевременных мер в связи с изменениями действующего законодательства.

«Серьёзную помощь нам оказывают пассажиры. Благодаря такой обратной связи мы, что называется, держим руку на пульсе», — добавил он.

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