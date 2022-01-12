За 2021 год пользователи mos.ru перевели более 13,5 млн рублей на благотворительность

Пользователи сервиса mos.ru в 2021 году перевели более 13,5 млн рублей в благотворительные организации.

Об этом информирует сайт «Москва 24».

«Развитие сервиса помогло заинтересовать темой благотворительности ещё больше москвичей. Если в начале 2021 года пользователи переводили в адрес благотворительных организаций чуть более 400 тыс. рублей в месяц, то к концу года сумма платежей в месяц превысила 4,7 млн рублей», — рассказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы Евгений Козлов.

Он также отметил, что перечислить средства можно даже без авторизации на портале mos.ru.

К концу 2021 года число пользователей сервиса составило более 19,5 тыс. человек.

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