За 2021 год в столице выпустили более 1,3 млн карт москвича

В Москве за 2021 год выпустили более 1,3 млн карт москвича. Об этом рассказал генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Иван Бутурлин.

«В 2021 году от горожан поступило более 1,3 млн заявлений на выпуск карты, что на восемь процентов больше по сравнению с прошлым годом. При этом почти на 30% выросло число заявлений, направленных через mos.ru», — цитирует Бутурлина «Вечерняя Москва».

Он также отметил, что в 2022 году планируется начать выпуск виртуальных карт москвича.

Основными обладателями таких карт являются москвичи в возрасте от 55 лет, добавил Бутурлин.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что услугами Московского центрального кольца в 2021 году воспользовались около 150 млн пассажиров.