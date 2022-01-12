За 2021 год в столице выпустили более 1,3 млн карт москвича

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В Москве за 2021 год выпустили более 1,3 млн карт москвича. Об этом рассказал генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Иван Бутурлин.
За 2021 год в столице выпустили более 1,3 млн карт москвича
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«В 2021 году от горожан поступило более 1,3 млн заявлений на выпуск карты, что на восемь процентов больше по сравнению с прошлым годом. При этом почти на 30% выросло число заявлений, направленных через mos.ru», — цитирует Бутурлина «Вечерняя Москва».

Он также отметил, что в 2022 году планируется начать выпуск виртуальных карт москвича.

Основными обладателями таких карт являются москвичи в возрасте от 55 лет, добавил Бутурлин.  

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что услугами Московского центрального кольца в 2021 году воспользовались около 150 млн пассажиров.

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