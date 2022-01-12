За 2021 год в столице выпустили более 1,3 млн карт москвича
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- РИА Новости
«В 2021 году от горожан поступило более 1,3 млн заявлений на выпуск карты, что на восемь процентов больше по сравнению с прошлым годом. При этом почти на 30% выросло число заявлений, направленных через mos.ru», — цитирует Бутурлина «Вечерняя Москва».
Он также отметил, что в 2022 году планируется начать выпуск виртуальных карт москвича.
Основными обладателями таких карт являются москвичи в возрасте от 55 лет, добавил Бутурлин.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что услугами Московского центрального кольца в 2021 году воспользовались около 150 млн пассажиров.