В Подмосковье более 1,3 тысячи бизнесменов получили поддержку на сумму 4,8 млрд рублей

В 2021 году в Московской области 1353 бизнесмена получили финансовую помощь на общую сумму 4,8 млрд рублей, сообщили в региональном Министерстве инвестиций.

«В прошедшем году 1353 предпринимателя Московской области стали получателями мер финансовой поддержки на общую сумму 4,8 млрд рублей», — цитирует телеканал «360» главу министерства Екатерину Зиновьеву.

Она также добавила, что в конце 2021 года власти региона выделили 295 млн рублей для дополнительного финансирования 122 малых и средних предприятий.

Ранее НСН сообщила, что столичные промышленные предприятия смогут получить займы на внедрение решений в области IT.