В Подмосковье более 1,3 тысячи бизнесменов получили поддержку на сумму 4,8 млрд рублей
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«В прошедшем году 1353 предпринимателя Московской области стали получателями мер финансовой поддержки на общую сумму 4,8 млрд рублей», — цитирует телеканал «360» главу министерства Екатерину Зиновьеву.
Она также добавила, что в конце 2021 года власти региона выделили 295 млн рублей для дополнительного финансирования 122 малых и средних предприятий.
Ранее НСН сообщила, что столичные промышленные предприятия смогут получить займы на внедрение решений в области IT.