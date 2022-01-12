В Подмосковье более 1,3 тысячи бизнесменов получили поддержку на сумму 4,8 млрд рублей

Короткая ссылка
В 2021 году в Московской области 1353 бизнесмена получили финансовую помощь на общую сумму 4,8 млрд рублей, сообщили в региональном Министерстве инвестиций.
В Подмосковье более 1,3 тысячи бизнесменов получили поддержку на сумму 4,8 млрд рублей
  • Gettyimages.ru

«В прошедшем году 1353 предпринимателя Московской области стали получателями мер финансовой поддержки на общую сумму 4,8 млрд рублей», — цитирует телеканал «360» главу министерства Екатерину Зиновьеву.

Она также добавила, что в конце 2021 года власти региона выделили 295 млн рублей для дополнительного финансирования 122 малых и средних предприятий.

Ранее НСН сообщила, что столичные промышленные предприятия смогут получить займы на внедрение решений в области IT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить