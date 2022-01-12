Сын нижегородского депутата Розина рассказал о подозреваемом в убийстве отца

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Сын нижегородского муниципального депутата Валентина Розина Илья рассказал о характере подозреваемого в убийстве отца.
Сын нижегородского депутата Розина рассказал о подозреваемом в убийстве отца
  • РИА Новости

«По характеру он вспыльчивый, конфликтный», — рассказал Илья телеканалу «360».

Он уточнил, что мужчина работал у Розина прорабом.

«Мне он сам рассказывал, что ранее судимый. Он мне сказал, что у него 162-я, за разбой с оружием», — заключил Илья.

Как ранее сообщали «Известия», в Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве депутата Розина.

URA.RU рассказало о гибели Розина от огнестрельного ранения.

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