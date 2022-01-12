Телеведущая Ситтель рассказала о работе с журналистом Зеленским

Телеведущая Мария Ситтель поделилась воспоминаниями о работе с журналистом Михаилом Зеленским.

«Он был таким ярким, таким харизматичным, таким живым, неугомонным. В нём чувствовалась жажда жизни, несмотря на то, что с разных сторон судьба его атаковала. Такие превратности и сложности встречались на его пути, но он так легко преодолевал всё. Внешне легко, конечно», — рассказала Ситтель в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, Зеленский «работал на износ».

Телеведущий Анатолий Кузичев в беседе с «Газетой.Ru» также поделился воспоминаниями о работе с Зеленским.

Ранее стало известно, что Михаил Зеленский умер в возрасте 46 лет.