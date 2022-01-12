Стало известно, какие регионы жители Нижегородской области посетили в праздники
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Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова.
Также популярными направлениями для авиаперелётов стали Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону и Калининград.
Лидерами среди международных направлений были в том числе Египет, Турция и Армения.
Всего за время новогодних каникул аэропорт города выполнил более 600 рейсов по 29 направлениям.
Как ранее передавало ФАН, Санкт-Петербург стал самым популярным городом среди китайских туристов. К такому выводу пришли аналитики Ассоциации туроператоров России.