Стало известно, какие регионы жители Нижегородской области посетили в праздники

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Среди жителей Нижегородской области во время новогодних праздников 2022 года особой популярностью пользовались перелёты в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.
Стало известно, какие регионы жители Нижегородской области посетили в праздники
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Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова. 

Также популярными направлениями для авиаперелётов стали Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону и Калининград.

Лидерами среди международных направлений были в том числе Египет, Турция и Армения.

Всего за время новогодних каникул аэропорт города выполнил более 600 рейсов по 29 направлениям.

Как ранее передавало ФАН, Санкт-Петербург стал самым популярным городом среди китайских туристов. К такому выводу пришли аналитики Ассоциации туроператоров России.

 

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