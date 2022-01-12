Стало известно, какие регионы жители Нижегородской области посетили в праздники

Среди жителей Нижегородской области во время новогодних праздников 2022 года особой популярностью пользовались перелёты в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова.

Также популярными направлениями для авиаперелётов стали Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону и Калининград.

Лидерами среди международных направлений были в том числе Египет, Турция и Армения.

Всего за время новогодних каникул аэропорт города выполнил более 600 рейсов по 29 направлениям.

Как ранее передавало ФАН, Санкт-Петербург стал самым популярным городом среди китайских туристов. К такому выводу пришли аналитики Ассоциации туроператоров России.