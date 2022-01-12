Жителя Удмуртии осудят за серию изнасилований

Суд в городе Сарапул в Республике Удмуртия вынесет приговор по делу о серии изнасилований 2008 года в отношении 37-летнего местного жителя.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Удмуртии.

Мужчина обвиняется по статьям об изнасиловании (п. «в» ч. 2 ст. 131 УК России), насильственных действиях сексуального характера (п. «в» ч. 2 ст. 132 УК России) и разбое (ч. 2 ст. 162 УК России).

Отмечается, что обвиняемый в 2008 году пять раз нападал на женщин и, угрожая им ножом, совершал в их отношении насильственные действия, похищал их имущество.

К настоящему времени расследование дела завершено.

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