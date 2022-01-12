В Тульской области назвали число зафиксированных в 2021 году преступлений

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В 2021 году на территории Тулы и Тульской области зафиксировали 15 554 преступления.
В Тульской области назвали число зафиксированных в 2021 году преступлений
  • Legion-Media

Об этом информирует Тульская служба новостей со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

Как отмечается, показатели 2021 года превысили данные 2020-го.

По словам представителей надзорного ведомства, число преступлений в регионе выросло из-за краж (6001, +33,2%) и нарушений в области информационно-телекоммуникационных технологий (4943, +70,4%).

Ранее URA.RU сообщало, что ущерб от хищений средств с банковских карт жителей Ямало-Ненецкого автономного округа за 2021 год превысил 206 млн рублей.

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