Специалисты дали рекомендации по утилизации ёлок

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Специалисты дали советы по правильной утилизации ёлок после новогодних праздников.
Специалисты дали рекомендации по утилизации ёлок
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Отмечается, что при отсутствии организованных пунктов сбора ёлок дерево можно оставить в лесу, парковой зоне или на даче. Для этого лучше нарезать ель секатором на небольшие куски.

При отсутствии такой возможности ель можно выбросить в мусорный бак. Для этого её следует распилить, а также перевязать ветви и ствол шпагатом.

Ранее культуролог Андрей Пархоменко в беседе с ФАН напомнил, почему Новый год в России празднуют именно 1 января.

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