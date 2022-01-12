Телеведущий Мацкявичюс рассказал о дружбе с журналистом Зеленским

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Журналист и телеведущий Эрнест Мацкявичюс рассказал о дружбе и совместной работе со своим коллегой Михаилом Зеленским.
Телеведущий Мацкявичюс рассказал о дружбе с журналистом Зеленским
  • © Кадр телеканал «Россия-1»

«В кадре он был серьёзный, сосредоточенный, убедительный, а за кадром это был человек-огонь, излучающий позитив, радость. У него было великолепное чувство юмора, он всегда очень удачно подкалывал и коллег, и друзей», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Мацкявичюс также отметил, что новость о смерти Зеленского стала для него абсолютным шоком.

Со своей стороны, работавший с Зеленским в программе «Прямой эфир» адвокат Сергей Жорин в беседе с газетой «Известия» назвал журналиста харизматичным профессионалом.

Ранее стало известно, что журналист Михаил Зеленский умер в возрасте 46 лет.

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