Телеведущий Кузичев поделился воспоминаниями о Зеленском
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«В конце 90-х мы с Михаилом работали на «Радио Ностальжи» — он там вёл новости, а я диджеил. Потом мы работали на ВГТРК в разных подразделениях, но тоже довольно часто пересекались. Мишка был фантастически весёлый человек, смешной в хорошем смысле этого слова», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, смерть Зеленского стала для него неожиданностью.
Как добавил Кузичев, его коллега был весёлым, добрым, хорошим человеком.
Со своей стороны, кинокритик Давид Шнейдеров, который работал с Зеленским в Высшей школе телевидения «Останкино», отметил, что телеведущий был по-настоящему интеллигентным и честным.
«Он, если чем-то занимался, всё делал на 100%... Он либо не занимался, либо занимался полностью честно. Это страшная потеря для телевидения, для преподавания», — сказал Шнейдеров в беседе с телеканалом «360».
Ранее стало известно, что журналист Михаил Зеленский умер в возрасте 46 лет.
Как сообщала радиостанция «Вести FM», по предварительным данным, причиной смерти журналиста стал инсульт.